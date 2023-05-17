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Аналитик Александр Фролов: к концу 2023 года Пекин обгонит Евросоюз по суточному потреблению нефти

Экономика
Аналитик Александр Фролов: к концу 2023 года Пекин обгонит Евросоюз по суточному потреблению нефти

Китай уже к концу 2023 года может опередить Евросоюз по суточному потреблению нефти. Соответствующей информацией поделился российский аналитик Александр Фролов.

Об этом специалист заявил 17 мая, в среду. Согласно материалу агентства SM.News, в текущем году есть вероятность прироста на 0,4-0,5 миллиона баррелей в сутки.

«Это приведет в тому, что КНР достигнет по итогам года 16,5 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем вся Европа вместе взятая. Она потребляет меньше 14 миллионов баррелей в сутки сейчас», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что государства Запада намерены запретить импорт российского трубопроводного газа. Подробности сообщается INFOX.
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