Кылычдароглу перестроил предвыборный штаб турецкой оппозиции

Глава «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу переформировал штаб оппозиции, уволив своего заместителя Онурсала Адигюзеля. Он отвечал за агитацию и мониторинг на избирательных участках в первом туре выборов.
Кроме этого, РНП прекратила свое сотрудничество с компанией, которая отвечала за продвижение кандидатуры Кылычдароглу. Очевидно, что такие решения лидер партии принял из-за результатов парламентских выборов. Тогда альянс действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство депутатских кресел в Великом национальном собрании.
Место руководителя штаба кандидата оппозиции теперь разделят мэр Стамбула Экрем Имамоглу и глава столичного отделения РНП Джанан Кафтанджиоглу. С помощью таких рокировок Кылычдароглу попытается победить на президентских выборах во втором туре. Лидер «Республиканской народной партии» продолжит активную агитацию, делая акцент на молодежь. Сейчас его целью является мобилизовать всех ранее проголосовавших за него людей прийти в избирательный участок второй раз. Агитацией теперь займутся Имамоглу и Кафтанджиоглу.
Еще один интересный вопрос — кому из главных претендентов на президентское кресло достанутся голоса избирателей третьего кандидата Синана Огана. Он пока не решил, поддержит ли какую-либо из партий:
«Мы продолжим наши переговоры с обеими сторонами в течение одного или двух дней. Как только примем решение, победит тот, кого мы поддержим».
Аналитики считают, что 5,2% голосов, которые граждане отдали за альянс Ata, вряд ли пойдут кому-то одному. Сейчас Эрдоган и Кылычдароглу делают все, чтобы переманить на свою сторону избирателей Синана Огана.
Первый тур выборов в Турции завершился 15 мая. Реджеп Тайип Эрдоган лидировал с 49,5% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 44,9%, а Синан Оган — 5,2%. Так как ни одного из претендентов не поддержали 50% избирателей, организуют второй тур выборов. Он пройдет 28 мая.