Кылычдароглу перестроил предвыборный штаб турецкой оппозиции

Место руководителя штаба кандидата оппозиции теперь разделят мэр Стамбула Экрем Имамоглу и глава столичного отделения РНП Джанан Кафтанджиоглу. С помощью таких рокировок Кылычдароглу попытается победить на президентских выборах во втором туре. Лидер «Республиканской народной партии» продолжит активную агитацию, делая акцент на молодежь. Сейчас его целью является мобилизовать всех ранее проголосовавших за него людей прийти в избирательный участок второй раз. Агитацией теперь займутся Имамоглу и Кафтанджиоглу.