Компьютерные игры The Elder Scrolls 6 и новая Zelda стали самыми ожидаемыми у геймеров из России

Российские игры The Elder Scrolls 6 и новая Zelda оказались на первом месте в рейтинге самых ожидаемых у геймеров из России. Соответствующая информация следует из исследования, проведенного онлайн-школой XYZ School.
Согласно материалу издания «Газета.Ru», на третьем месте оказались игры Baldur’s Gate III и Diablo lV. В пятерку лидеров также попали S.T.A.L.K.E.R. 2 и Ведьмак 4. Соответствующие результаты были обнародованы 17 мая, в среду. Среди игр для мобильных устройств самыми ожидаемыми стали Assassin’s Creed: Codename Jade, Call of Duty: Warzone Mobile, а также Honor of Kings: World.
Ранее геймер Александр Пятницкий превратил графику World of Warcraft в шедевр при помощи RTX. Подробности сообщает «Ридус».