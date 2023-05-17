Компьютерные игры The Elder Scrolls 6 и новая Zelda стали самыми ожидаемыми у геймеров из России

Согласно материалу издания «Газета.Ru», на третьем месте оказались игры Baldur’s Gate III и Diablo lV. В пятерку лидеров также попали S.T.A.L.K.E.R. 2 и Ведьмак 4. Соответствующие результаты были обнародованы 17 мая, в среду. Среди игр для мобильных устройств самыми ожидаемыми стали Assassin’s Creed: Codename Jade, Call of Duty: Warzone Mobile, а также Honor of Kings: World.