Лишенную судом возможности выхода в Сеть блогера Лерчек заметили с телефоном в руке

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину), которой суд запретил выход в интернет, заметили с телефоном в руке. Девушка пользовалась гаджетом, несмотря на запрет.
Очевидцы сняли, как девушка шла по улице, что-то набирала в смартфоне, сидела в мессенджерах, передает Super. При этом в социальных сетях Чекалиной и ее супруга, которому также запретили пользоваться интернетом, никаких обновлений нет.
Уголовные дела в отношении Чекалиных были возбуждены за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей и за легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позже это решение оставили в силе.