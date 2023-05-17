Лишенную судом возможности выхода в Сеть блогера Лерчек заметили с телефоном в руке

Уголовные дела в отношении Чекалиных были возбуждены за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей и за легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позже это решение оставили в силе.