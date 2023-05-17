Африканские СМИ подозревают военный контингент Франции в нападении на чадскую провинцию

Нджамена, 17 мая. Независимое африканское СМИ Tchad One выдвинуло предположение, что в трагедии на границе Чада и ЦАР могут быть виновны представители французского военного контингента.
Неизвестные бандиты напали на южную провинцию Логоне-Ориенталь на прошлой неделе. В результате атаки радикалы казнили 17 человек, в том числе одного ребенка. Кроме того, они ранили около десятка местных жителей и подожгли их дома. По данным правоохранительных органов, число жертв на сегодняшний день возросло до 20.
По словам представителей африканской прессы, отсутствие в регионе неправительственных правозащитных организаций, а также ненадлежащее освещение трагедии не позволяет оперативно вычислить личности преступников. Однако журналисты отметили, что, по рассказам очевидцев, в 25 километрах от места происшествия были замечены хорошо вооруженные французские бойцы.
Такое заявление африканские СМИ в отношении военного контингента Франции делают не впервые. Ранее малийское издание Malijet сообщило об обнаружении массового захоронения мирных жителей Мали. Независимое расследование показало, что преступление напрямую связано с контингентом «Бархана».