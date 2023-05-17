Африканские СМИ подозревают военный контингент Франции в нападении на чадскую провинцию

Неизвестные бандиты напали на южную провинцию Логоне-Ориенталь на прошлой неделе. В результате атаки радикалы казнили 17 человек, в том числе одного ребенка. Кроме того, они ранили около десятка местных жителей и подожгли их дома. По данным правоохранительных органов, число жертв на сегодняшний день возросло до 20.