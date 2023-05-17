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Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видео с места жесткой посадки самолета Piper в Коми

Происшествия
Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видео с места жесткой посадки самолета Piper в Коми

Кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета Piper-PA28-140 в Республике Коми появились в Сети. Видео последствий инцидента опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Сыктывкара начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Piper-PA28-140 неподалеку от села Усть-Кулом. Сотрудники надзорного ведомства приступили к выяснению всех обстоятельств авиационного инцидента, после чего ЧП будет дана соответствующая оценка.
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