Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видео с места жесткой посадки самолета Piper в Коми

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Сыктывкара начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Piper-PA28-140 неподалеку от села Усть-Кулом. Сотрудники надзорного ведомства приступили к выяснению всех обстоятельств авиационного инцидента, после чего ЧП будет дана соответствующая оценка.