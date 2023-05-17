Метеоролог Евгений Тишковец дал прогноз на лето 2023 года в России

Ведущий научный сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в России в 2023 году.
«В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона», — рассказал он в эфире Радио Sputnik.
По словам синоптика, россиян ожидает умеренное лето без экстремальных температурных колебаний и скачков. Как заметил Тишковец, в течение трех месяцев дефицит осадков может достичь 10%, но основной недобор дождей придется на начало сезона.
Накануне ведущий научный сотрудник метеоцентра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москву и Подмосковье фактически пришло лето.