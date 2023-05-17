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В Таиланде при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадал 21 россиянин

Происшествия
В Таиланде при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадал 21 россиянин

У берегов Таиланда при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадал 21 гражданин России. Соответствующей информацией поделилось Министерство здравоохранения в провинции Пхукет.

Несчастный случай произошел 17 мая, в среду. Погибшие и пропавшие без вести лица отсутствуют, указывается в материале. Все жертвы почти сразу же были доставлены на берег. В настоящий момент они находятся в медицинском учреждении. Из 37 человек, которые находились на борту катера, лишь двое не пострадали.

Местные СМИ заявили, что причиной аварии является небрежность диспетчера. В данный момент он находится под контролем работников правоохранительных органов.
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