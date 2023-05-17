Бурятия построила новую нить водовода в подшефном районе ДНР

В поселке Старобешево Донецкой Народной Республики запустили новую нить водовода «Кипучая Криница — Старобешево». Над его строительством с осени прошлого года трудились порядка 40 человек и 11 единиц техники из Улан-Удэ.
Уже на следующий год в этих поселках запланирована реконструкция насосной станции с заменой насосных агрегатов, что позволит обеспечить круглосуточную поставку воды в Старобешево и в часть города Донецк.
«Республика Бурятия оказала нам неоценимую услугу. Изначально стояла задача восстановить лишь аварийные участки трубы, но, как оказалось, водовод изношен настолько, что латать его просто нет смысла. Было принято решение о полной замене трубы», — рассказал главный инженер компании «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.
Реконструкция водовода была запланирована в соответствии с соглашением между Республикой Бурятией и Старобешевским районом. За год было проделано много работы, в том числе общественной.
«В прошлом году нам удалось организовать летнюю оздоровительную кампанию для детей Старобешевского района на Байкале. В этом году уже около ста ребят готовятся вновь выехать на кампанию. У детей, у их родителей и вообще у многих жителей района сложился большой интерес к нашей республике», — поделился руководитель уполномоченного представителя Республики Бурятия Игорь Зураев.
Предпринимательское сообщество Бурятии активно участвует в подготовке учебных заведений поселка к новому учебному году: закупают краску, напольные покрытия и многое другое. Также планируется обеспечить учебными пособиями все 20 школ и 20 детских садов поселка и оборудовать учебные заведения необходимой техникой для будущих компьютерных классов.
16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Подшефному региону оказывается помощь в восстановлении инфраструктуры: ремонт дорог, капитальных ремонт детских домов и школ, восстановление жилых домов и многое другое.