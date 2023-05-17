Английский ФК «Ливерпуль» объявил о расставании с Фирмино и еще тремя футболистами

Все четверо игроков помогли команде тренера Юргена Клоппа выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стать чемпионом Англии впервые за 30 лет. Прощальную церемонию с футболистами устроят в рамках последней домашней встречи ливерпульцев в сезоне против «Астон Виллы» 20 мая.