Английский ФК «Ливерпуль» объявил о расставании с Фирмино и еще тремя футболистами

Полузащитники «Ливерпуля», включая бразильца Роберто Фирмино, англичанина Джеймса Милнера, гвинейца Наби Кейта и еще однго британца Алекса Окслейд-Чемберлена, покинут команду по окончании сезона в связи с завершением контрактов, сообщается на сайте английского клуба.
Все четверо игроков помогли команде тренера Юргена Клоппа выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стать чемпионом Англии впервые за 30 лет. Прощальную церемонию с футболистами устроят в рамках последней домашней встречи ливерпульцев в сезоне против «Астон Виллы» 20 мая.
«Ливерпулю» понадобятся новые игроки в среднюю линию поля. Возможно, одним из них станет российский хавбек французского ФК «Монако» Александр Головин, которым в свое время серьезно интересовались в Английской премьер-лиге.