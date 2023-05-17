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Едкий смог от ландшафтных пожаров затянул небо над Тюменью

Происшествия
Едкий смог от ландшафтных пожаров затянул небо над Тюменью

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что причиной смога над городом являются возгорания на территории Велижанского тракта и в Нижнетавдинском районе.

Небо над Тюменью затянуло едким смогом из-за действующих пожаров в регионе. Отмечается, что одно из возгораний находится прямо рядом с чертой города. Местные жители пытаются скрыться от дыма в домах, плотно закрывая окна квартир.

На данный момент в тушении пожаров в регионе задействован личный состав МЧС и специальная техника Тюменской авиабазы. Отмечается, что угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

Ранее жители Екатеринбурга встретили утро 9 мая с плотным смогом. Дым распространился в радиусе 100 км от мест пожаров.
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