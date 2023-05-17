Едкий смог от ландшафтных пожаров затянул небо над Тюменью

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что причиной смога над городом являются возгорания на территории Велижанского тракта и в Нижнетавдинском районе.
Небо над Тюменью затянуло едким смогом из-за действующих пожаров в регионе. Отмечается, что одно из возгораний находится прямо рядом с чертой города. Местные жители пытаются скрыться от дыма в домах, плотно закрывая окна квартир.
На данный момент в тушении пожаров в регионе задействован личный состав МЧС и специальная техника Тюменской авиабазы. Отмечается, что угрозы для ближайших населенных пунктов нет.
Ранее жители Екатеринбурга встретили утро 9 мая с плотным смогом. Дым распространился в радиусе 100 км от мест пожаров.