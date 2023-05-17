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В России внедрят соцпаспорта семей участников СВО после запуска «удостоверений» в Кузбассе

Общество
В России внедрят соцпаспорта семей участников СВО после запуска «удостоверений» в Кузбассе

Во всех российских регионах внедрят единый стандарт мер поддержки семей участников спецоперации после запуска в Кузбассе. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Стандарт был определен рабочей группой во вопросам спецоперации с учетом опыта субъектов страны. Представитель партии считает, что распространить на всю страну следует социальные паспорта участников СВО, которые уже используют в Кузбассе, передает kp.ru.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что регион стал одним из первых субъектов, где начали формировать такие документы. В паспорт вносят сведения о составе семьи, о том, какой работник соцзащиты за ней закреплен, а также непосредственно данные об участнике боевых действий.

Власти регионов России внедряют различные меры для помощи семьям участников СВО. В Казани, например, открылся штаб по поддержке семей мобилизованных.
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