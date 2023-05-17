В России внедрят соцпаспорта семей участников СВО после запуска «удостоверений» в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что регион стал одним из первых субъектов, где начали формировать такие документы. В паспорт вносят сведения о составе семьи, о том, какой работник соцзащиты за ней закреплен, а также непосредственно данные об участнике боевых действий.