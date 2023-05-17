Королю Марокко представили первый внедорожник и прототип водородного кроссовера местного производства

Рабат, 17 мая. В Марокко объявили о создании первого автомобиля местного производства и прототипа водородного транспортного средства, сообщают арабские СМИ.
Презентация двух инновационных проектов под лозунгом «Сделано в Марокко» состоялась в понедельник, 15 мая, в королевском дворце в Рабате. Монарху Мохаммеду VI представили первую модель внедорожника от Neo Motors с марокканским капиталом и прототип кроссовера с водородным двигателем компании NamX под названием HUV (Hydrogen Utility Vehicle).
«Оба проекта призваны укрепить позиции королевства как конкурентоспособной платформы для производства автомобилей», — отмечает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАP).
Директор Neo Motors Нассим Бельхаят рассказал, что марокканский автомобиль выйдет на рынок в июле 2024 года. Его стоимость составит от 170 до 190 тыс. дирхамов, или примерно 17–19 тыс. долларов.
Бельхаят добавил, что внедорожник работает на бензине, подходит для сельской и горной местности, а также рассчитан в основном на местный рынок. Однако позже возможны продажи и в другие страны Африки и Европу при условии, что на следующем этапе выйдет полноприводная версия с электродвигателем.
Выделенные на этот проект инвестиции составляют 156 млн дирхамов, или 15,5 млн долларов в рамках соглашения, подписанного компанией предприятием с министерством промышленности в 2019 году и рассчитанного на десять лет.
Молодой стартап NamX основали французский дизайнер Томас де Люссак и марокканский изобретатель Фаузи Аль-Наджах. Прототип водородного автомобиля HUV создан в сотрудничестве с итальянским конструкторским бюро и производителем кузовов Pininfarina. В результате получился кроссовер с необычной системой заправки и хранения топлива — владельцы смогут просто обменивать пустые капсулы на заправленные. Впрочем, объем таких баллонов пока неизвестен— проект находится на ранней стадии разработки.
После торжественной церемонии презентации король наградил орденами учредителя и генерального директора Neo Motors Нассима Бельхаята и основателя, президента компании NamX Фаузи Аль-Наджаха.
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