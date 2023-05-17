Королю Марокко представили первый внедорожник и прототип водородного кроссовера местного производства

Бельхаят добавил, что внедорожник работает на бензине, подходит для сельской и горной местности, а также рассчитан в основном на местный рынок. Однако позже возможны продажи и в другие страны Африки и Европу при условии, что на следующем этапе выйдет полноприводная версия с электродвигателем.