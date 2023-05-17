«Остается стабильной в своем диапазоне»: биржевой аналитик Багманов о цене нефти

Нефть стабилизировалась в определенном ценовом диапазоне, констатирует аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов
«По итогам торгов 16 мая цены на нефть закрылись падением на 1,1% и опустились с отметки 75,5 доллара в район отметки 74,6 доллара за баррель, — отмечает он. — Сегодня, 17 мая, цены постепенно восстанавливаются к уровню 75,3 долларов. Основным негативом выступили данные из Китая. Несмотря на то, что производство и объем розничных продаж немного подросли за апрель, тем не менее, данные оказались ниже прогноза и это разочарование давило на рынок».
Есть прогноз, что спрос на нефть в этом году вырастет не на два, а на два с половиной миллиона баррелей в сутки до максимального значения 102 миллиона баррелей в сутки, сообщает аналитик.
Вечером вышли данные по запасам от американского Института нефти, которые показали их рост на 3,7 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 0,3 миллиона баррелей. Негативный сигнал сгладили данные о снижении запаса бензина на 2,5 миллиона баррелей и дистиллятов на 900 тысяч баррелей.
«В целом нефть остается стабильной в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. Ожидаются данные по запасам от Минэнерго США», — завершает обзор Александр Багманов.
Ранее стало известно, что США переправили в Ирак крупную колонну нелегально добытой сирийской нефти.