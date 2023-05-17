Протаранившая ограждение у станции метро «Беговая» в Петербурге полицейская машина гналась за нарушителем

Попавшая в ДТП с минивэном рядом со станцией метро «Беговая» полицейская машина гналась за нарушителем. Об этом сообщает источник ФАН.
Транспорт принадлежит ГИБДД Приморского района. Наряд полиции преследовал нарушителя. Как сообщил источник, водитель минивэна не нарушал правила, однако не уступил дорогу полицейскому автомобилю со включенным сигналом.
Правоохранители попытались избежать столкновения и в результате протаранили дорожное ограждение, повиснув на нем. В настоящее время полицейские ожидают эвакуатор и оформляют документы.
ДТП произошло вечером 17 мая на углу улиц Савушкина и Беговой. Ранее были опубликованы кадры с места аварии.