Москвичи жалуются на сбои в работе геолокации сервисов «Яндекса»

В начале месяца, 4 мая, в сервисах компании уже наблюдались сбои в работе GPS на территории российской столицы. Приложения, требующие определения геолокации пользователя, получали ошибочную информацию от устройств, а не декодировали спутниковый сигнал. Об этом сообщает РБК.