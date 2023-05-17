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Москвичи жалуются на сбои в работе геолокации сервисов «Яндекса»

Общество
Москвичи жалуются на сбои в работе геолокации сервисов «Яндекса»

Жители Москвы пожаловались на некорректную работу сервисов «Яндекса». По словам столичных пользователей, геолокация дает сбои.

В начале месяца, 4 мая, в сервисах компании уже наблюдались сбои в работе GPS на территории российской столицы. Приложения, требующие определения геолокации пользователя, получали ошибочную информацию от устройств, а не декодировали спутниковый сигнал. Об этом сообщает РБК.

Ранее появилась информация, что компания «Яндекс» научит голосового ассистента «Алису» говорить на украинском, белорусском и казахском языках. Работа в этом направлении уже велась, но в связи с пандемией сильно замедлилась.
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