Москвичи жалуются на сбои в работе геолокации сервисов «Яндекса»

Жители Москвы пожаловались на некорректную работу сервисов «Яндекса». По словам столичных пользователей, геолокация дает сбои.
В начале месяца, 4 мая, в сервисах компании уже наблюдались сбои в работе GPS на территории российской столицы. Приложения, требующие определения геолокации пользователя, получали ошибочную информацию от устройств, а не декодировали спутниковый сигнал. Об этом сообщает РБК.
Ранее появилась информация, что компания «Яндекс» научит голосового ассистента «Алису» говорить на украинском, белорусском и казахском языках. Работа в этом направлении уже велась, но в связи с пандемией сильно замедлилась.