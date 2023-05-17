Алжир подписал контракт с китайской компанией на поставку сжиженного газа

Алжир, 17 мая. Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach и китайская Wanhua Chemical подписали контракт на поставку сжиженного углеводородного газа. Об этом сообщили представители госпредприятия АНДР.
Соглашение демонстрирует желание обеих сторон установить прочные и плодотворные коммерческие отношения в сфере нефтехимии в целом, рассказал тот же источник. Для североафриканского государства данный шаг представляет собой важный сдвиг в области экспорта энергоресурсов.
«Контракт касается регулярных поставок алжирского сжиженного нефтяного газа на азиатский рынок», — говорится в сообщении Sonatrach.
Ранее торговый представитель РФ в североафриканской стране Иван Налич рассказал о том, что товарооборот между Россией и Алжиром достиг примерно 3 млрд долларов в год. По его словам, в настоящее время обе страны работают над увеличением взаимных проектов.