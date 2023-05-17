Баскетболисты УНИКС переиграли «Локомотив-Кубань» и впервые в истории стали победителями Единой лиги ВТБ

Пятая игра чемпионской серии до четырех побед состоялась в Казани и закончилась со счетом 98:89 в пользу команды из столицы Татарстана. У победителей игрок из Северной Македонии Ненад Димитриевич записал в свой актив 34 очка. В составе краснодарцев 22 очка набрал американец Джейлен Барфорд.