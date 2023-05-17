Баскетболисты УНИКС переиграли «Локомотив-Кубань» и впервые в истории стали победителями Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского клуба УНИКС одержали уверенную победу над «Локомотивом-Кубань» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю стали ее победителями.
Пятая игра чемпионской серии до четырех побед состоялась в Казани и закончилась со счетом 98:89 в пользу команды из столицы Татарстана. У победителей игрок из Северной Македонии Ненад Димитриевич записал в свой актив 34 очка. В составе краснодарцев 22 очка набрал американец Джейлен Барфорд.
Эмоции в ходе противостояния зашкаливали настолько, что в заключительной четверти матча между игроками произошла потасовка прямо на площадке.
УНИКС довел число своих побед до четырех и выиграл серию с общим счетом 4-1. Казанцы впервые в истории взяли трофей Единой лиги ВТБ и стали чемпионами России.
Замкнул баскетбольную тройку лидеров московский ЦСКА, обыгравший в серии за третье место петербургский «Зенит» также со счетом 4-1.
В другом российском топовом чемпионате – Российской премьер-лиге по футболу — чемпионский титул в очередной раз защитил ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга.