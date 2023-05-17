CNN: система Patriot на Украине якобы получила «минимальные» повреждения после российской ракетной атаки

Система Patriot на Украине якобы получила «минимальные» повреждения после ракетной атаки российской стороны. Соответствующей информацией поделился телеканал CNN.
Об этом стало известно 17 мая, в среду. В настоящий момент Соединенные Штаты Америки отправили специального инспектора для оценки состояния установки.
«Повреждение системы Patriot после российской ракетной атаки минимальное», — указывается в материале со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Прежде сообщалось, что поразившая комплекс Patriot в Киеве ракета «Кинжал» была выпущена самолетом МиГ-31К.