Упавший в Коми легкомоторный самолет Piper вылетел из Усть-Кулома для постановки на учет

Легкомоторный самолет Piper-PA28-140, рухнувший вечером 17 мая в Республике Коми, не успел встать на учет перед инцидентом. Борт вылетел из Усть-Кулома в Троицко-Печорск, чтобы пройти процедуру постановки на учет там и приступить к полетным заданиям, сообщает источник ФАН.