Упавший в Коми легкомоторный самолет Piper вылетел из Усть-Кулома для постановки на учет

Легкомоторный самолет Piper-PA28-140, рухнувший вечером 17 мая в Республике Коми, не успел встать на учет перед инцидентом. Борт вылетел из Усть-Кулома в Троицко-Печорск, чтобы пройти процедуру постановки на учет там и приступить к полетным заданиям, сообщает источник ФАН.
По его словам, при взлете Piper потерял скорость и начал проседать. Тогда командир воздушного судна предпринял попытку вырулить на посадку, но ему не хватило тяги. В результате легкомоторный самолет упал на провода.
Появившиеся в СМИ сведения о том, что Piper-PA28-140 рухнул из-за столкновения с ЛЭП, не соответствуют действительности. Последнее обстоятельство стало следствием падения, уточнил источник ФАН. По одной из версий, у воздушного судна могло что-то случиться с двигателем.
Ранее сообщалось, что рухнувший в Республике Коми самолет Piper принадлежит чувашскому предприятию ООО «Авиакомпания Скайрус». Борт из Чебоксар прибыл в республику для работы по контракту в «Коми региональный лесопожарный центр».