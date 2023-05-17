Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми

Транспортная прокуратура Сыктывкара начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Piper 28 вблизи села Усть-Кулом.
Летательный аппарат 17 мая должен был выполнить рейс из Чебоксар в Троицко-Печорск. Около 17:20 по Москве легкомоторный самолет Piper 28 сразу после взлета совершил жесткую посадку.
Прокуратура даст оценку обстоятельствам инцидента и при необходимости примет меры реагирования. Сообщается также, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее на границе России и Литвы разбился легкомоторный самолет. Это произошло в Юрбаркском районе соседнего государства.