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Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми

Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми

Транспортная прокуратура Сыктывкара начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Piper 28 вблизи села Усть-Кулом.

Летательный аппарат 17 мая должен был выполнить рейс из Чебоксар в Троицко-Печорск. Около 17:20 по Москве легкомоторный самолет Piper 28 сразу после взлета совершил жесткую посадку.

Прокуратура даст оценку обстоятельствам инцидента и при необходимости примет меры реагирования. Сообщается также, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее на границе России и Литвы разбился легкомоторный самолет. Это произошло в Юрбаркском районе соседнего государства.
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