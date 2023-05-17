Дрессировщик Эдгард Запашный назвал певца Иосифа Кобзона своим покровителем

Народный артист России Эдгард Запашный в интервью блогеру Лилии Абрамовой рассказал истории из жизни, в которых певец Иосиф Кобзон помогал ему справляться с трудностями.
Дрессировщик вспоминает, что в первый раз он с братом Аскольдом обратился к исполнителю с просьбой вмешаться в ситуацию с нападками генерального директора Росгосцирка, дяди знаменитых циркачей Мстислава Запашного.
«Обратились мы к Кобзону, когда стали понимать, что дядя нас доведет до банкротства. Потому что весь маршрут, все города, все цирки были в прямом руководстве дяди. И он спокойно перекрывал кислород туда, куда мы хотели поехать», — объяснил артист.
По словам Запашного, Кобзон решил эту проблему, позвонив Мстиславу и сказав буквально одну только фразу: «Мстислав, отстань от братьев!». Еще одним запоминающимся случаем стал вопрос по поводу «отжатия цирковой гостиницы бандюгами». Кобзон решил это за полторы минуты.
Ранее об общении с мэтром советской эстрады рассказал певец Филипп Киркоров. По его словам, Кобзон называл его своим преемником на сцене.