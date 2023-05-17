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Рухнувший в Республике Коми самолет Piper принадлежит чувашскому предприятию ООО «Авиакомпания Скайрус»

Происшествия
Рухнувший в Республике Коми самолет Piper принадлежит чувашскому предприятию ООО «Авиакомпания Скайрус»

Стали известны подробности крушения легкомоторного самолета в Республике Коми. Воздушное судно принадлежит чувашскому предприятию ООО «Авиакомпания Скайрус», сообщает источник ФАН.

По его словам, фирма, владевшая Piper-PA28-140, зарегистрирована в Чебоксарах. Члены экипажа воздушного судна в результате происшествия не пострадали. Борт прибыл в республику для работы по контракту в «Коми региональный лесопожарный центр».

Ранее сообщалось, что возле Усть-Кулума в Республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Piper. На борту находились два человека.
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