Рухнувший в Республике Коми самолет Piper принадлежит чувашскому предприятию ООО «Авиакомпания Скайрус»

Стали известны подробности крушения легкомоторного самолета в Республике Коми. Воздушное судно принадлежит чувашскому предприятию ООО «Авиакомпания Скайрус», сообщает источник ФАН.
По его словам, фирма, владевшая Piper-PA28-140, зарегистрирована в Чебоксарах. Члены экипажа воздушного судна в результате происшествия не пострадали. Борт прибыл в республику для работы по контракту в «Коми региональный лесопожарный центр».
Ранее сообщалось, что возле Усть-Кулума в Республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Piper. На борту находились два человека.