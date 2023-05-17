Politico: у Белого дома заканчиваются деньги для Киева

Эксперты предупреждают, что новые пакеты помощи будет не так легко протолкнуть через конгресс, как это было раньше. Основным препятствием здесь служат межпартийные разногласия, которые проявились в ходе переговоров по поводу увеличения потолка госдолга. Важную роль играет позиция группы республиканцев, которые требуют прекращения поддержки «незалежной», противостоя в этом вопросе не только демократам, но и руководству собственной партии.