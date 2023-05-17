Politico: у Белого дома заканчиваются деньги для Киева

Вашингтон, 17 мая. Правительство США практически израсходовало средства, выделенные конгрессом на поддержку Украины. Как сообщает издание Politico, в распоряжении Белого дома осталось около 6 миллиардов долларов, которые будут полностью исчерпаны к середине лета.
На данный момент США выделили Киеву почти 113 миллиардов долларов, что включает поставки военной техники и боеприпасов, прямую бюджетную помощь, программы обучения ВСУ, финансирование развертывания американских войск в Восточной Европе и другие цели.
Как отмечают аналитики, после исчерпания оставшихся средств Пентагон не сможет поставлять Украине оружие. Это означает, что Белый дом будет вынужден обратиться к конгрессу для увеличения расходов на войну.
По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, сейчас обсуждается новый пакет помощи для продолжения поставок оружия на Украину. Чиновник заявил, что администрация «полностью привержена» поддержке Киева в войне «в долгосрочной перспективе».
Эксперты предупреждают, что новые пакеты помощи будет не так легко протолкнуть через конгресс, как это было раньше. Основным препятствием здесь служат межпартийные разногласия, которые проявились в ходе переговоров по поводу увеличения потолка госдолга. Важную роль играет позиция группы республиканцев, которые требуют прекращения поддержки «незалежной», противостоя в этом вопросе не только демократам, но и руководству собственной партии.
«Несмотря на то, что есть несогласные голоса, подавляющее большинство республиканцев — в сенате и, возможно, также в Палате представителей — твердо верят, что нам нужна победа Украины и что исход там имеет значение не только для этого региона, но и для Соединенных Штатов и наших интересов национальной безопасности», — заявил сенатор Линдси Грэм.
В то же время многие конгрессмены сходятся во мнении, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона в значительной мере будет зависеть от результатов запланированного наступления ВСУ. В случае неудачи Украина может столкнуться с сокращением финансовых потоков.
Однако при любых обстоятельствах обязательным условием для принятия новой программы поддержки киевских властей является поднятие потолка госдолга. Переговоры по этому вопросу зашли в тупик, что грозит США дефолтом, который может наступить уже в начале июня.
При этом принятый Палатой представителей республиканский законопроект о госдолге предполагает значительное сокращение бюджетных расходов. Одной из статей, которая, по мнению республиканцев, должна пойти «под нож», является помощь «незалежной», и в случае утверждения текущего варианта документа Киеву придется умерить аппетиты.