Концерт фолк-исполнительницы Пелагеи в Оренбурге перенесли на осень по техническим причинам

Выступление популярной российской фолк-исполнительницы Пелагеи, который был запланирован на 18 мая в Оренбурге, перенесли на осень.
«Концерт в Оренбурге, увы, перенесен на осень. Как сообщают организаторы, по техническим причинам», — написали в ленте Telegram-канала певицы.
Вдобавок модераторы канала принесли извинения от имени Пелагеи за причиненные неудобства. Они подчеркнули, что билеты остаются в силе или же их можно вернуть в кассы.
Напомним, что концерты Пелагеи в сербских городах, Белграде и Нови-Саде, приуроченные ко Дню Победы, перенесли в связи с инцидентами со стрельбой в Младеноваце.