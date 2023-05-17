Самодельное взрывное устройство обнаружили на газопроводе вблизи Мелитополя

На газопроводе в селе Ровном вблизи Мелитополя было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщили в экстренных службах Запорожской области.
Специалисты обезвредили найденную на газопроводе самодельную взрывчатку. Организаторов неудавшейся диверсии уже ищут, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Ранее в Курской области сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный у АЗС в Рыльске. На место обнаружения прибыли взрывотехники ОМОН «Финист» и обследовали находку. После этого специалисты приняли решение о транспортировке и ликвидации устройства в безопасном месте.