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Самодельное взрывное устройство обнаружили на газопроводе вблизи Мелитополя

Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на газопроводе вблизи Мелитополя

На газопроводе в селе Ровном вблизи Мелитополя было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщили в экстренных службах Запорожской области.

Специалисты обезвредили найденную на газопроводе самодельную взрывчатку. Организаторов неудавшейся диверсии уже ищут, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Ранее в Курской области сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный у АЗС в Рыльске. На место обнаружения прибыли взрывотехники ОМОН «Финист» и обследовали находку. После этого специалисты приняли решение о транспортировке и ликвидации устройства в безопасном месте.
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