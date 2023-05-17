Самодельное взрывное устройство обнаружили на газопроводе вблизи Мелитополя

Ранее в Курской области сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный у АЗС в Рыльске. На место обнаружения прибыли взрывотехники ОМОН «Финист» и обследовали находку. После этого специалисты приняли решение о транспортировке и ликвидации устройства в безопасном месте.