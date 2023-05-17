Политолог Сергей Марков: не отвечая на теракты Киева, мы рискуем погибнуть под ядерными бомбами

По ее словам, в ооновском списке стран-спонсоров терроризма нет ни США, которые уничтожают неугодных им людей в других странах, ни Израиля и ближневосточных монархий, которые грешат тем же. Зато там есть Куба, обложенная блокадой и санкциями, которая, очевидно всем, не ведет никакой террористической деятельности; есть Иран и Сирия, против которых осуществляется агрессия со стороны международного империализма; есть КНДР, которая также находится в тотальной блокаде за то, что проводит испытания своего оружия, на которые имеет полное право, отметила Дарья Митина. Сейчас в этот список необоснованно пытаются включить Россию и Венесуэлу, также не замеченных в осуществлении терактов.