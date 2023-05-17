Политолог Сергей Марков: не отвечая на теракты Киева, мы рискуем погибнуть под ядерными бомбами

Политологи и военные эксперты объяснили в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Россия не отвечает симметрично на террористические атаки Киева, и рассказали, при каких обстоятельствах на Западе появятся левые группировки, которые начнут мстить правительствам за поддержку киевских нацистов.
Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов публично признал причастность Киева к убийствам мирных граждан России. Комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, Буданов сказал: «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Член партии «Объединённая коммунистическая партия» политолог и публицист Дарья Митина считает, что в плане агентурной работы и подрывной деятельности в тылу врага Украина существенно опережает Россию. По ее словам, осуществленные киевским режимом убийства и теракты против сотрудников силовых структур и лидеров общественного мнения РФ свидетельствует о том, что украинские спецслужбы напичкали своей агентурой различные слои российского общества.
Они в нужный момент поднимаются по свистку и осуществляют те или иные действия, будь то взрыв автомобиля кого-то из россиян или запуск дронов по Кремлю, отметила публицист. Поскольку в ответ РФ не происходит актов возмездия против организаторов терактов, создается впечатление, что соответствующая работа российских спецслужб на территории Украины не ведется.
«Такое ощущение, что агентура либо там не взращена за все эти годы, либо с ней не ведется никакой работа. По крайне мере мы не знаем примеров, когда был ликвидирован хотя бы один украинский террорист», — отметила Дарья Митина.
Слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что у России есть некие обязательства, запрещающие вести подрывную работу в отношении бывших союзников по СССР, озвученные им в одном интервью осень прошлого года, политолог считает плохим оправданием не готовности российских спецслужб проводить секретные операции за рубежом. По ее словам, Россия в этом благородном устремлении осталась в одиночестве: все остальные страны бывшего СССР, уверена она, давно друг против друга работают, и Украина здесь является наглядным примером.
«Если бы Нарышкин это сказал в 2014 году, это было бы понятно и объяснимо. Но после восьми лет горячей войны заявлять такое… Простите меня, но у меня нет цензурных слов для объяснения этого», — заявила Дарья Митина.
Политолог считает, что российские спецслужбы должны отвечать симметрично на теракты украинских СБУ и ГУР, но лучше работать на опережение. По ее словам, проблема терактов и диверсий слишком серьезная, чтобы сдерживать себя в проведении превентивных ударов по врагу, который ни перед чем не останавливается в своем стремлении уничтожить Россию и ее граждан.
Комментируя намерение постпредства России при ООН поставить перед секретариатом ООН вопрос о позиции представителей генсека по заявлениям главы ГУР МО Украины Буданова, политолог отметила, что это, конечно, необходимо сделать, но она не видит в этом особого смысла. В ООН, считает она, отсутствуют механизмы наказания стран, подконтрольных США, которые реализуют практику убийств и терактов в отношении своих оппонентов.
По ее словам, в ооновском списке стран-спонсоров терроризма нет ни США, которые уничтожают неугодных им людей в других странах, ни Израиля и ближневосточных монархий, которые грешат тем же. Зато там есть Куба, обложенная блокадой и санкциями, которая, очевидно всем, не ведет никакой террористической деятельности; есть Иран и Сирия, против которых осуществляется агрессия со стороны международного империализма; есть КНДР, которая также находится в тотальной блокаде за то, что проводит испытания своего оружия, на которые имеет полное право, отметила Дарья Митина. Сейчас в этот список необоснованно пытаются включить Россию и Венесуэлу, также не замеченных в осуществлении терактов.
Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что к практике устранения главарей нацистского режима и организаторов терактов на территории РФ необходимо относиться осторожно. По его словам, российское руководство прекрасно знает, что США курируют террористические организации, действующие на нашем евразийском пространстве с 2002 года. Им также хорошо известно, что украинское ведомство Буданова проводит свои операции под американской крышей с целью погружения Украины в глубокий и затяжной военный конфликт с Россией.
«США выгодно, чтобы умирали представители наших народов, нашего постсоветского пространства», — отметил Александр Михайлов.
Однако предпринимать каких-либо активных действий по устранению руководства ГУР и других одиозных персон киевского режима руководство РФ не спешит, поскольку надеется удержать ситуацию на Украине и в Европе в целом от скатывания в более масштабный военных конфликт.
Эксперт не исключает, что наступит момент, когда приказ на устранение главарей киевской хунты будет отдан, но связан он будет, по его мнению, не с переходом к новой стадии СВО, а с тем, что все наши предложения о мире, которые прозвучали на переговорах контактных групп и которые озвучивали наши союзники, будут полностью проигнорированы. По словам эксперта, Россия и ее союзники неоднократно обращались к Западу, в том числе Китай, мощнейшая экономика мира, с призывом поговорить о мире.
Задействованы были все возможные и невозможные силы для того, чтобы объяснить то, что Россия за мир, и не заинтересована в эскалации. К сожалению, наши призывы о мире до сих не услышаны, и если руководство РФ увидит, что дальнейшие миротворческие попытки бесперспективны, Россия перейдет к активным действиям, отметил Александр Михайлов.
«Пока же, Россия пытается работать на внешнем контуре в рамках международного права, пытается сохранить имидж правового государства, и поэтому не опускается до приемов, которые используются США, Израиль и другие государства», — заявил он.
Директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель Сергей Марков считает, что российское руководство напрасно придерживается благородных устремлений в ситуации, когда против нашего государства развернута полномасштабная война, хоть и на ограниченном участке территории.
По его мнению, отсутствие ответных шагов на теракты против граждан РФ только распаляет спецслужбы Украины и их западных кураторов на усиление террористической активности. Если бы российские спецслужбы симметрично отвечали на теракты, Киев быстро бы прекратил эту практику, уверен эксперт. А поскольку нашей реакции на теракты нет, другие страны воспринимают это как нашу слабость. Это может привести к тому, что от нас отвернутся не только колеблющиеся партнеры, но и надежные союзники, считает Сергей Марков.
«Мы зачем-то взяли на себя такие ограничения, которые работают уже на протяжении полутора и более лет. Они же раньше тоже совершали теракты на Донбассе - против Захарченко, Моторолы и других лидеров непризнанных республик. Мы на них не отвечали. Потом они стали проводить теракты на территории РФ. Мы по-прежнему не отвечаем. Все в мире привыкли: Россия терпила, лохи, ничего не хотят делать. Мир уже говорит ну: пускай уже американцы быстрее грохнут эту Россию, раз они такие слабы и ничего не могут», — отметил он.
По мнению политолога, при желании российские спецслужбы могли бы без труда организовать устранение главарей киевской хунты. Граждан Украины, сочувствующих нам, уверен он, значительно больше, чем сочувствующих киевским нацистам граждан РФ.
«Было бы желание, все это можно было бы вполне организовать. Но мы хотим показать, что мы мирные, добрые и пушистые. Ну, нас и замочат, как мирных, добрых и пушистых», — заявил Сергей Марков.
При этом ограничиваться только Украиной, считает эксперт, не стоит. Поскольку не конвенциональную террористическую войну против нас ведет не Украина, а США и Британия, то и бить нужно, прежде всего, по ним. В прежние время, отметил он, там давно бы обнаружилась какая-нибудь шотландская армия освобождения или левая группировка, которая начала бы мстить правительствам США и Британии за поддержку фашистского режима на Украине.
«В этом тоже какая-то своя логика есть, но наши боятся все это делать. Понимаете, если одни готовы воевать, а другие не готовы воевать, то первые, которые готовы воевать, победят», — отметил Сергей Марков.
По словам политолога, не конвенциональные формы войны отличаются тем, что они не гуманные. И с ними ситуация развивается по той же логике, как и с ядерным оружием: если у вас есть ядерное оружие и вы гарантируете, что не будете его применять, то его быстро против вас применят.
То же самое здесь: говоря, что Россия не готова нарушать конвенции, мы открываем противникам возможность применять против нас не конвенциональные формы войны. Попустительство Западу, по мнению Сергея Маркова, закончится тем, что США или Британия передадут Украине тактическое ядерное оружие, которые будет тут же применено против мирных городов РФ.