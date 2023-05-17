«Манчестер сити» показал свою тренировку перед ответным матчем с «Реал Мадрид» за выход в финал ЛЧ

Тренировка именитых англичан проходит под пристальным вниманием главного тренера Хосепа Гвардиолы. Команда «Реал Мадрид» является действующими чемпионами турнира. «Горожане», как «Манчестер сити» прозвали болельщики в связи с приставкой city в названии, лишь однажды играли в финале Лиги чемпионов в 2021 году и еще не выигрывали этот трофей. Победитель ответного матча в Манчестере встретится в финале, который пройдет в Стамбуле 10 июня с «Интером».