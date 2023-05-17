«В стрелковом бою нам равных нет»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о зачистке «Гнезда» в Бахмуте

По словам местных, спасенных «музыкантами», украинские военные умышленно размещают свои позиции в домостроениях или рядом с ними, фактически прикрываясь людьми, которым не разрешают покидать строения. Кроме того, гражданские нередко подвергаются обстрелам со стороны ВСУ: при эвакуации те целенаправленно бьют по согражданам, поэтому бойцы ЧВК буквально прикрывают жителей собой, чтобы вывести их в безопасное место.