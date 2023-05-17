«В стрелковом бою нам равных нет»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о зачистке «Гнезда» в Бахмуте

Украинские войска при отходе с позиций в укрепрайоне «Гнездо» на западе Бахмута прикрывались мирными жителями и минировали жилые дома. Об этом военному корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали бойцы ЧВК «Вагнер», бравшие позиции ВСУ.
Об успешной зачистке последнего укрепрайона украинской армии в Бахмуте накануне рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин. Сейчас «Гнездо» полностью контролируется «музыкантами». Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали отступление с позиций в этом районе пару дней назад.
«Вчера произвели штурм, зачистку ребята. Быстро отработали, враг убегал, но не весь успел убежать. Отступление начал позавчера, покидал свои последние позиции, прикрываясь гражданскими. Сейчас работает только дальнобойная артиллерия. В стрелковом бою нам равных нет вообще», — рассказал военкору один из «вагнеровцев».
Штурмовики ЧВК отмечают, что враг оказывал серьезное сопротивление. Кроме того, при отходе ВСУ попытались нанести максимальный урон — как самим членам «оркестра», так и мирным жителям, которые оставались на территории населенного пункта, прячась от обстрелов в подвалах жилых домов.
«[Противник] огрызается, соответственно, не без потерь. [ВСУ] прикрываются живым щитом, не дают эвакуировать мирных людей и вообще даже к ним подойти, так как входы все минируют. На предыдущей позиции [они] заминировали подъезд и вход к мирняку МОН-90 на дистанционном управлении. Повезло, что вовремя заметили, все разминировали, мирняк эвакуировали», — отметил другой боец.
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают операцию по освобождению Бахмута, параллельно ведя эвакуацию гражданских, остающихся в городе. В предыдущем репортаже военкор ФАН показал очередную группу мирных жителей, которую «вагнеровцы» нашли в подвале одного из жилых домов.
По словам местных, спасенных «музыкантами», украинские военные умышленно размещают свои позиции в домостроениях или рядом с ними, фактически прикрываясь людьми, которым не разрешают покидать строения. Кроме того, гражданские нередко подвергаются обстрелам со стороны ВСУ: при эвакуации те целенаправленно бьют по согражданам, поэтому бойцы ЧВК буквально прикрывают жителей собой, чтобы вывести их в безопасное место.