Жительница Тольятти получит 1,5 млн рублей в качестве компенсации за травму на производстве

Из-за травмы тольяттинка больше не может жить активной социальной жизни, а также полноценно заниматься уходом за детьми, достойно содержать их и воспитывать. Суд постановил взыскать с предприятия 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации физического и морального вреда.