Жительница Тольятти получит 1,5 млн рублей в качестве компенсации за травму на производстве

Жительница Тольятти получила тяжелую травму на производстве. Она является матерью двоих детей, а несчастный случай на работе повлек за собой необратимые последствия для здоровья. По решению суда она получит с предприятия 1,5 млн рублей компенсации.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Автозаводского района города, женщина получила травму во время рабочей смены. Причиненный в результате несчастного случая вред здоровью оценили как тяжкий, сообщает сетевое издание sovainfo.ru. Степень утраты ею профессиональной трудоспособности составила 60%.
Из-за травмы тольяттинка больше не может жить активной социальной жизни, а также полноценно заниматься уходом за детьми, достойно содержать их и воспитывать. Суд постановил взыскать с предприятия 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации физического и морального вреда.