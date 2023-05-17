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Полицейский автомобиль протаранил заградительные блоки в районе станции метро «Беговая» в Петербурге

Происшествия
Полицейский автомобиль протаранил заградительные блоки в районе станции метро «Беговая» в Петербурге

ДТП с участием минивэна и полицейского автомобиля произошло в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН.

Столкновение произошло 17 мая на углу улиц Савушкина и Беговой. В результате полицейский автомобиль протаранил заградительные блоки и завис почти на носу. Пострадавших в ДТП нет, машина правоохранителей получила повреждения.

Ранее на улице Савушкина произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате столкновения все транспортные средства получили повреждения, пострадавших нет.
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