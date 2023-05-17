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Американский лидер Джо Байден анонсировал встречу с коллегой из КНР Си Цзиньпином в ближайшее время

Политика
Американский лидер Джо Байден анонсировал встречу с коллегой из КНР Си Цзиньпином в ближайшее время

Глава Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что в ближайшее время намерен провести очные переговоры со своим коллегой из Китая Си Цзиньпином.

Информацией он поделился 17 мая, в среду, в ходе общения с представителями прессы. Президент США еще в феврале текущего года сообщал о желании поговорить с китайским лидером.

«Достаточно скоро мы встретимся», — сказал глава Белого дома в журналистам.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян назвал показухой отмену заграничных поездок американского президента из-за ситуации с госдолгом США. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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