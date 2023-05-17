«Муж-объелся груш»: Волочкова недовольна Сергеем Кузнецовым, бывшем возлюбленном, обвиняемом в избиении новой жены

В семье бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой, Сергея Кузнецова, произошел конфликт: как предполагается, он сильно избил свою новую жену, которую также зовут Анастасия, после того, как та призналась ему в супружеской измене.
Источник ФАН сообщает, что проблемы в отношениях между Кузнецовым и его женой, скрепившихся узами брака в декабре 2022 года, возникли уже давно, а соседи часто слышали ссоры.
Корреспондент ФАН обратился за комментарием к Волочковой, чтобы узнать ее мнение о Сергее Кузнецове и его поступке.
«Не был он никогда моим мужем! — заявила балерина. — Муж-объелся груш! Мы просто съездили с ним в романтическое путешествие полтора года назад на Мальдивы!»
Артистка заявила, что искренне не понимает, почему внимание прессы, освещающей конфликт Кузнецова с его новой женой, оказалось сосредоточено на ней.
«Почему каждый мужчина, с которым я была в отношениях, тут же получает погоняло «бывший муж» или «бывший любовник» Анастасии Волочковой? — спрашивает собеседница ФАН. — Этот человек избил свою жену, и та теперь находится в коме — а какое отношение имею ко всей этой ситуации я?»
Ранее Анастасия Волочкова попросила россиян не завидовать ее успеху.