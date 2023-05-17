СК РФ возбудил уголовное дело по факту продажи младенца на севере Москвы

В Москве возбудили уголовное дело по факту продажи младенца на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью третьей статьей 127.1 УК РФ («Торговля людьми совершенные организованный группой»). В связи с этим правоохранительные органы задержали трех женщин 1977-1993 годов рождения.
В настоящий момент правоохранители проводят следственные действия. Позже женщинам предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Незаконная сделка была совершена в столичном торговом центре. За младенца попросили 60 тысяч рублей.