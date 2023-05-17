Счета популярной рэп-исполнительницы Инстасамки освобождены от ограничений

Счета популярной рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой) освободили от наложенных в мае 2023 года ограничений. Такие сведения следуют из базы данных «СПАРК».
До этого в СМИ появилась информация, что один из счетов популярной в России певицы был заблокирован в небанковской кредитной организации «Пэйпал ру» еще в сентябре 2022 года. Причиной ограничений стало «Неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».
Ранее сообщалось, что блогер Инстасамка, уехавшая в Дубай в 2022 году, не выплатила налогов на сумму 689 тыс. рублей. Недавно рэп-исполнительница вернулась в Москву в связи с грядущими концертами, а функционирование счетов певицы были приостановлены по решению ФНС.