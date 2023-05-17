Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Счета популярной рэп-исполнительницы Инстасамки освобождены от ограничений

Шоу-бизнес
Счета популярной рэп-исполнительницы Инстасамки освобождены от ограничений

Счета популярной рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой) освободили от наложенных в мае 2023 года ограничений. Такие сведения следуют из базы данных «СПАРК».

До этого в СМИ появилась информация, что один из счетов популярной в России певицы был заблокирован в небанковской кредитной организации «Пэйпал ру» еще в сентябре 2022 года. Причиной ограничений стало «Неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».

Ранее сообщалось, что блогер Инстасамка, уехавшая в Дубай в 2022 году, не выплатила налогов на сумму 689 тыс. рублей. Недавно рэп-исполнительница вернулась в Москву в связи с грядущими концертами, а функционирование счетов певицы были приостановлены по решению ФНС.
инстасамка рэп-исполнительница счета снятие ограничений блокировка блогер
Военкоры ФАН