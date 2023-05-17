Мадридскому «Реалу» могут присудить техническое поражение из-за неправильной замены Асенсио в матче с «Хетафе»

В этом сезоне «Реал» уже не может претендовать на чемпионство в испанской Ла Лиге, но он еще в состоянии побороться за победу в Лиге Чемпионов. Вдобавок, один трофей в этом году они уже заработали, выиграв Кубок Испании впервые с 2014 года.