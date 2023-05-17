Мадридскому «Реалу» могут присудить техническое поражение из-за неправильной замены Асенсио в матче с «Хетафе»

Испанский ФК «Реал Мадрид» может получить техническое поражение из-за неправильной замены в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», сообщает спортивный ежедневник As.
На 84-й минуте игры правый защитник Альваро Одриосола должен был поменять забившего победный гол хавбека «Реала» Марко Асенсио. Однако за несколько секунд до этого травмировали другого полузащитника мадридцев Эдуардо Камавинга. В связи с этим тренерский штаб Карло Анчелотти решил заменить французского игрока, получившего травму, вместо немного подуставшего испанца. Тот уже уходил с поля, но еще не успел пересечь боковую линию.
Обозреватели As пишут, что представители «Хетафе» в связи с этой нестыковкой обратились с жалобой на «Реал» в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). В случае признания замены мадридцев неправильной «сливочным» могут присудить техническое поражение со сетом 0:3 и оштрафовать их на 6-9 тысяч евро.
В этом сезоне «Реал» уже не может претендовать на чемпионство в испанской Ла Лиге, но он еще в состоянии побороться за победу в Лиге Чемпионов. Вдобавок, один трофей в этом году они уже заработали, выиграв Кубок Испании впервые с 2014 года.