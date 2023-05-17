Уроженца Киргизии приговорили к десяти годам тюрьмы на родине за участие в боевых действиях на стороне ЛНР

Суд Первомайского района Бишкека вынес приговор гражданину республики за участие в СВО в рядах ЛНР.
Представитель канцелярии судебной инстанции заявил о том, что обвиняемого признали виновным по статье «Наемничество» УК Кыргызской Республики. За это ему дали десять лет в исправительной колонии общего режима.
Имя и фамилия бывшего бойца ЛНР неизвестны. В суде лишь уточнили, что ему 31 год, прописан в Бишкеке. Ранее он десять лет работал в Москве.
В России мужчину осудили, но он смог вступить в ряды армии ЛНР. Официально уроженец Киргизии служил наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении на должности заместителя командира боевой машины пехоты.
Ранее стало известно о том, что двоих бойцов неонацистского полка «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) будут судить в ДНР. Боевики причастны к расстрелу гражданского населения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация