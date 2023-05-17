Суд оставил в силе начальную процедуру банкротства юрлица Oracle в России

Процедура банкротства в отношении АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО) была начата по заявлению ЗАО «Крок инкорпорейтед». О точной сумме долга компании не сообщается. Два месяца назад Oracle решила обжаловать решение суда. После «Крок» подала отзыв по делу о банкротстве.