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Суд оставил в силе начальную процедуру банкротства юрлица Oracle в России

Экономика
Суд оставил в силе начальную процедуру банкротства юрлица Oracle в России

Апелляционный суд оставил в силе начальную процедуру банкротства дочерней компании американской Oracle. Там рассмотрели обращение юридического лица по этому делу.

Процедура банкротства в отношении АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО) была начата по заявлению ЗАО «Крок инкорпорейтед». О точной сумме долга компании не сообщается. Два месяца назад Oracle решила обжаловать решение суда. После «Крок» подала отзыв по делу о банкротстве.

Ранее сообщалось о планах компании Virgin Orbit Holdings добиться признания банкротства. Она принадлежит бизнесмену Ричарду Брэнсону, передает «Царьград».
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