Предприниматели из Иванова провели онлайн-встречу с индийскими бизнесменами

Приоритетные направления для сотрудничества Ивановской области с Индией обсудили предприниматели и представители власти на онлайн-конференции. Мероприятие было организовано Агентством по привлечению инвестиций в регион.
В работе конференции приняли участие заместитель правительства Ивановской области Юлия Васильева, генеральный директор регионального инвестагентства Юлия Туманова, президент Индийского Делового совета Акашдип Сингх, представители индийского и российского бизнеса, ивановских вузов, сообщает сетевое издание «Власть. ИО».
Как сообщила Юлия Васильева, согласно таможенным данным, в 2021 году товарооборот Ивановской области с Республикой Индия составил 14,3 млн долларов. Основными позициями экспорта были и остаются оборудование, станки, текстиль, хирургические инструменты. Импортирует регион швейные машины, текстильную продукцию, мебель.
Руководитель инвестиционного агентства Юлия Туманова рассказала о перспективных направлениях сотрудничества Ивановской области и Индии. Она считает приоритетными направлениями для взаимодействия легкую промышленность, медицину и фармацевтику, химию, IT-технологии, электронику и энергетику.