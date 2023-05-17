Суд вновь отклонил иск актера Данилы Козловского о клевете к главе ФПБК Виталию Бородину

Инстанция второй раз отклонила иск российского актера Данилы Козловского из-за того, что юристы не исправили нарушения в документе.
По данным Telegram-канала SHOT, суд снова не стал рассматривать заявление Козловского о клевете главы ФПБК Виталия Бородина. Юристы актера не исправили выявленные инстанцией нарушения в документах, из-за чего иск был отклонен во второй раз.
Отмечается, что Бородин в ближайшее время намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы подать заявление о заведомо ложном доносе со стороны артиста. По мнению общественника, актер таким образом привлекает к себе внимание.
Ранее Данила Козловский сообщил в социальных сетях об отмене планов по профессиональной деятельности до конца 2023 года. Он не назвал конкретных причин данного решения.