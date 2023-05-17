Треть опрошенных россиян не знает, из чего формируется будущая пенсия

Жители России не разбираются в механизмах начисления различных социальных выплат. Такие выводы сделали Работа.ру и СберНПФ по результатам опроса.
Всего было проинтервьюировано свыше пяти тысяч человек из всех регионов РФ. Респондентам предлагали ответить, знают ли они принципы расчета отпускных, больничных и декретных выплат, а также пенсий, пишет «Газета.Ru».
Каждый второй россиянин (51%) заявил, что знает порядок расчета отпускных. Чуть хуже опрошенные понимают механизм расчета больничных — лишь 44% ответили положительно.
Непонимание у респондентов вызывает начисление пенсий. Лишь 31% россиян знает, из чего складываются будущие выплаты. На последнем месте оказались пособия по беременности и родам — принцип их расчета понимают только 18% опрошенных.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры смогут получить дополнительную выплату размером 2500 рублей в мае.