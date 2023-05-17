«Это не может сбыться»: Эдгард Запашный прокомментировал слухи о желаемом Вайкуле президентстве Галкина

Пародист Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) население России «не поддержит на посту президента страны». Таким мнением поделился народный артист Эдгард Запашный, комментируя желание певицы Лаймы Вайкуле видеть на посту главы государства именно сбежавшего юмориста.
В беседе с блогером Лилией Абрамовой дрессировщик подчеркнул, что версия латвийской исполнительницы о возможном президентстве комика «не может сбыться».
«Всем кажется, что президентом может стать только политик. Владимир Путин – не политик, он – государственный деятель. Галкин✱ государственным деятелем не является. А это значит, что он не сможет на полном серьезе стать президентом, и народ, соответственно, его не поддержит», — подытожил Запашный.
Ранее по этому поводу высказался журналист Вадим Манукян. Во время беседы с ФАН он напомнил, как в 2019 году предложил снять российскую версию украинского сериала «Слуга народа», в которой главную роль сыграл бы Галкин✱. Однако в этот раз блогер предложил бы для пародиста иной сценарий.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами