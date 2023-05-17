«Это не может сбыться»: Эдгард Запашный прокомментировал слухи о желаемом Вайкуле президентстве Галкина

Ранее по этому поводу высказался журналист Вадим Манукян. Во время беседы с ФАН он напомнил, как в 2019 году предложил снять российскую версию украинского сериала «Слуга народа», в которой главную роль сыграл бы Галкин✱. Однако в этот раз блогер предложил бы для пародиста иной сценарий.