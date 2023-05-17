Следователи провели обыски в охранной компании, не пустившей Главу СКР Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Следователи из Центрального аппарата СКР во вторник, 16 мая, провели обыск в офисе частной охранной организации «Агис». Далее силовики изъяли в Росгвардии документы, касающиеся этого ЧОПа, сообщает «Фонтанка.ру»
Дело в том, что в воскресенье, 14 мая, в 8 утра глава СКР Александр Бастрыкин попытался в штатской одежде и без охраны попасть на стройплощадку северного намыва на Васильевском острове в Петербурге. Охрана его не пропустила. Спустя час генерал приехал на объект в сопровождении сотрудников СК и ОМОН.
Бастрыкин решил лично провести инспекцию стройплощадки после просьбы местных жителей остановить строительные работы, а «ситуация получила распространение в СМИ и соцсетях», объяснили в СК.
Вдобавок Следком России возбудил дело в отношении охранников из частной охранной организации «Агис», сообщает RT.