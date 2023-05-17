Следователи провели обыски в охранной компании, не пустившей Главу СКР Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Дело в том, что в воскресенье, 14 мая, в 8 утра глава СКР Александр Бастрыкин попытался в штатской одежде и без охраны попасть на стройплощадку северного намыва на Васильевском острове в Петербурге. Охрана его не пропустила. Спустя час генерал приехал на объект в сопровождении сотрудников СК и ОМОН.