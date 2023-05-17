Житель Якутии зарезал уснувшего пьяным в детской кроватке гостя

Пьяный знакомый проигнорировал замечания в свой адрес – он заснул. В результате подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Хозяйка дома видела все происходящее и вызвала врачей. Медики не смогли помочь пострадавшему – он скончался от полученных ран.