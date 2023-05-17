Житель Якутии зарезал уснувшего пьяным в детской кроватке гостя

Следственный комитет РФ по Якутии возбудил уголовное дело в отношении жителя села Чаппанда, убившего своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, 47-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Вместе они начали распивать алкоголь. В определенный момент хозяину дома не понравилось, что гость в верхней одежде лег на детскую кровать.
Пьяный знакомый проигнорировал замечания в свой адрес – он заснул. В результате подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Хозяйка дома видела все происходящее и вызвала врачей. Медики не смогли помочь пострадавшему – он скончался от полученных ран.
Вскоре сообщение о гибели 47-летнего дошло до правоохранителей. Подозреваемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее жителя Якутии осудили за пьяную перестрелку. Мужчина стрелял по другу-собутыльнику.