Легкомоторный самолет потерпел крушение возле Усть-Кулума в Республике Коми

Вблизи населенного пункта Усть-Кулум в Республике Коми произошло крушение легкомоторного самолета. На борту летательного аппарата находились два человека.
Легкомоторный самолет во время взлета зацепился за ЛЭП и рухнул на землю. Людей, находившихся на борту, осматривают медики, передает Telegram-канал 112. Информации о других пострадавших в результате инцидента не поступало.
Ранее на границе России и Литвы также разбился легкомоторный самолет. Это произошло в граничащем с РФ Юрбаркском районе соседнего государства. Под обломками летательного аппарата было обнаружено тело 58-летнего пилота-любителя.