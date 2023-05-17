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Легкомоторный самолет потерпел крушение возле Усть-Кулума в Республике Коми

Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение возле Усть-Кулума в Республике Коми

Вблизи населенного пункта Усть-Кулум в Республике Коми произошло крушение легкомоторного самолета. На борту летательного аппарата находились два человека.

Легкомоторный самолет во время взлета зацепился за ЛЭП и рухнул на землю. Людей, находившихся на борту, осматривают медики, передает Telegram-канал 112. Информации о других пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее на границе России и Литвы также разбился легкомоторный самолет. Это произошло в граничащем с РФ Юрбаркском районе соседнего государства. Под обломками летательного аппарата было обнаружено тело 58-летнего пилота-любителя.
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