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Стратегические запасы нефти в США достигли исторического минимума с 1983 года

Экономика
Стратегические запасы нефти в США достигли исторического минимума с 1983 года

За неделю запасы нефти в стратегическом резерве США сократились до 359,6 миллиона баррелей. Об этом сообщили в минэнерго страны.

Текущий показатель стратегических запасов нефти Соединенных Штатов стал исторически минимальным с сентября 1983 года. Сейчас США располагают лишь 359,6 миллионами баррелей полезного ископаемого.

Ранее американские военные переправили в Ирак очередную колонну бензовозов с сотнями тонн контрабандной сирийской нефти. По информации источников, ископаемое было добыто на месторождениях в регионе Аль-Джазира. При этом Дамаск множество раз призывал мировую общественность пресечь преступную деятельность США.
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