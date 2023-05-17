Стратегические запасы нефти в США достигли исторического минимума с 1983 года

Ранее американские военные переправили в Ирак очередную колонну бензовозов с сотнями тонн контрабандной сирийской нефти. По информации источников, ископаемое было добыто на месторождениях в регионе Аль-Джазира. При этом Дамаск множество раз призывал мировую общественность пресечь преступную деятельность США.