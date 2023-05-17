Политолог Карасев: Украине стоит правильно выучить «грузинский урок»

Как стало известно накануне, грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновит полеты в Россию с 20 мая. Рейсы из Тбилиси будут летать в Москву семь раз в неделю, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. По мнению политического эксперта Вадима Карасева, Грузия в данном случае отстаивает собственные экономические интересы.
«Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное сообщение по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси. По запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю», — заявили в агентстве. Ранее, 16 мая, о возобновлении полетов по маршруту Москва — Тбилиси также объявила российская авиакомпания «Азимут». Первый рейс запланирован на 19 мая.
Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва ранее сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.
Как считает политический аналитик Вадим Карасев, кардинальной смены курса в Грузии не произойдет даже после этого явно позитивного шага.
«Несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла «провокационной» инициативу РФ отменить визовый режим для грузин и возобновить авиасообщение между двумя странами, правительство Грузии на это добро. И уже 19 мая авиакомпания «Азимут» начнет выполнять такие рейсы. Все эти шаги, безусловно, носят показательный характер, — считает Карасев. — По поводу грузинского политикума сомнений нет — парламент и правительство показали способность действовать не столько в интересах РФ, сколько в своих собственных. Посмотрите, что происходит с экс-президентом Саакашвили — он практически умирает в тюремной больнице. А в стране успешно подавляются антиправительственные, фактически антироссийские протесты».
Грузинские власти сегодня пытаются играть на стороне России, несмотря на то, что память о «пятидневной войне» 2008 года еще жива у многих грузин, напомнил он.
«Многие политсилы в Грузии сегодня скрыто симпатизируют России. Кроме того, многие российские граждане, желающие переждать украинский конфликт, едут именно в Грузию. И с этим связан рост грузинской экономики. Ведь за последний год в эту страну перебрались сотни тысяч россиян со средним доходом. Они снимают или покупают в Грузии жилье, тратят деньги на местные товары и услуги, — пояснил эксперт. — Это тоже находит свое отображение в политике официального Тбилиси. При этом Россия открыто демонстрирует свое миролюбие и готовность забыть прошлые разногласия».
Аналитик напомнил — все это происходит на фоне того, что Грузия официально, на уровне доктрин и документов, декларирует курс в Евросоюз и НАТО.
«Однако в последнее время грузинские власти открыто высказывают обиду — мол, пока страна демонстрирует хорошие показатели реформ, необходимых для евроатлантической интеграции, сами Евросоюз и НАТО отдают явное предпочтение Украине и Молдове. По мнению официального Тбилиси — исключительно по геополитическим соображениям», – отмечает эксперт.
При этом, на фоне военной спецоперации РФ на Украине, Грузия не спешила встать на сторону Киева.
«Возникла любопытная ситуация — когда страна, официально декларируя прозападный курс, устранилась от украинского конфликта, от всякой военной и политической поддержки Киева. В то же время наращивая торговые отношения с РФ — как по линии параллельного «серого» импорта, так и по официальным каналам, — отметил Карасев. — Понятно, что грузинская экономика во многом зависит от России. А нынешняя властная группировка в Грузии серьезно зависит от грузинской диаспоры в РФ, имеющей свои торговые интересы. А также от элит Грузии, имеющих тесные связи с Россией — например, от олигарха Иванишвили, который, не являясь публичным политиком, по сути, выступает «теневым» правителем страны».
По его мнению, возобновление прямого авиасообщения, инициированное РФ, носит не только экономический, но и политический характер.
«Тем самым Россия показывает, что склонна возобновлять сотрудничество со странами, которые, не являясь ее официальными союзниками, проявляют «взвешенную» позицию по поводу украинского конфликта. И это вряд ли приведет к внутриполитическим протестам в Грузии, как было в марте, когда парламент пытался протащить закон «Об иноагентах». Грузинская оппозиция сейчас фактически подавлена, а ее лидер, экс-президент Саакашвили находится в тюрьме, в крайне плохом физическом состоянии. И Россия решила, что сейчас самое время устроить показательный урок, посылая сигналы некоторым другим странам», — указал он.
В целом, грузинские власти постепенно проводят курс на сближение с Россией, пока что в сфере экономики.
«При этом месседж Москвы вполне понятен: «Смотрите, грузины смогли вернуться к добрососедским отношениям с Россией, несмотря ни на что». Так почему бы и Украине не попробовать такого рода разворот в своей внешней политике? Стоит следить за тем, как будет развиваться эта история, и примерять ее на российскую политику относительно Украины, особенно после того, как закончится активная фаза боевых действий. Киеву важно только правильно выучить этот «грузинский урок», — заключил Карасев.
Напомним, авиасообщение с Грузией было прервано Россией четыре года назад, в августе 2019-го. Поводом стали уличные протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как в ходе открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. Решение о возобновлении полетов уже раскритиковали в ЕС и США.