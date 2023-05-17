Политолог Карасев: Украине стоит правильно выучить «грузинский урок»

Напомним, авиасообщение с Грузией было прервано Россией четыре года назад, в августе 2019-го. Поводом стали уличные протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как в ходе открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. Решение о возобновлении полетов уже раскритиковали в ЕС и США.