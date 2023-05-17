Боня на Каннском кинофестивале поглумилась над Собчак

По словам Бони, ей удалось в полной мере показать местной публике свою красоту и оригинальный экзотический наряд, а вот Собчак почему-то на горизонте не видать. Как заявила Боня, она готова провести Собчак по красной дорожке как королеву, если она срочно прилетит в Канны.