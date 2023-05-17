Боня на Каннском кинофестивале поглумилась над Собчак

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Виктория Боня отпустила издевательскую шпильку в адрес другой «звезды» Ксении Собчак.
В ответ на реплику Собчак в соцсетях о том, что прибывшую на открытие Каннского кинофестиваля Боню никто из фотокорреспондентов не обратит никакого внимания, последовало язвительное приглашение срочно самой пройтись по красной дорожке, сообщает Top Day News.
По словам Бони, ей удалось в полной мере показать местной публике свою красоту и оригинальный экзотический наряд, а вот Собчак почему-то на горизонте не видать. Как заявила Боня, она готова провести Собчак по красной дорожке как королеву, если она срочно прилетит в Канны.