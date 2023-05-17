Кардиолог Ирина Поляева предупредила о риске потери зрения из-за гипертонии

По словам врача, гипертоники часто страдают от проблем с почками, из-за чего возникает риск возникновения хронической почечной недостаточности. Поляева отмечает, что худшем случае может развиться полная слепота, так как высокое давление повреждает глазные сосуды. Специалист рекомендует регулярно посещать кардиолога, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, чтобы избежать негативных последствий.