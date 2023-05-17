Кардиолог Ирина Поляева предупредила о риске потери зрения из-за гипертонии

Врач-кардиолог Ирина Поляева порталу «Доктор Питер» рассказала о том, как повышенное давление влияет на жизненно важные органы человека.
Кардиолог назвала гипертонию одним из самых распространенных заболеваний в мире. Повышенное давление чаще всего вызвано генетической предрасположенностью, процессами старения или хроническим стрессом. Поляева отметила, что если вовремя не диагностировать гипертонию, то болезнь может вызвать серьезные осложнения.
По словам врача, гипертоники часто страдают от проблем с почками, из-за чего возникает риск возникновения хронической почечной недостаточности. Поляева отмечает, что худшем случае может развиться полная слепота, так как высокое давление повреждает глазные сосуды. Специалист рекомендует регулярно посещать кардиолога, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, чтобы избежать негативных последствий.
Ранее врач Нана Погосова рассказала, что людям старше 40 лет достаточно десятиминутной физической нагрузки для поддержания здоровья сосудов и сердца. Она отметила, что пожилым людям не стоит гнаться за большими нагрузками.