Число жертв наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья выросло до восьми

Чиновник рассказал, что все реки в Эмилии-Романье вышли из берегов, поскольку на эту часть Италии обрушились сильные затяжные дожди. По данным синоптиков, в среднем за 36 часов в регионе выпало около 200 мм осадков, местами — 500 мм. Нелло Музумечи добавил, что без электричества остались порядка 50 тыс. человек.