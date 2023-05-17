Число жертв наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья выросло до восьми

Количество жертв наводнения в Эмилии-Романье на севере Италии выросло до восьми. Всего оказались затоплены 24 населенных пункта, приводит газета La Repubblica слова министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи.
Чиновник рассказал, что все реки в Эмилии-Романье вышли из берегов, поскольку на эту часть Италии обрушились сильные затяжные дожди. По данным синоптиков, в среднем за 36 часов в регионе выпало около 200 мм осадков, местами — 500 мм. Нелло Музумечи добавил, что без электричества остались порядка 50 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что ливни и наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья нанесли ущерб на 1 млрд евро. По словам вице-губернатора Ирэне Приоло, власти этой части Италии запросят дополнительные средства для ликвидации последствий стихийного бедствия.